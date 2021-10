Obst und Gemüse sollten zudem grundsätzlich geputzt, gewaschen, eventuell geschält und nach Bedarf zerkleinert werden. Gemüse ist zu blanchieren, also kurz in heißes Wasser einzutauchen. Denn das Blanchieren erhält die Farbe und inaktiviert Enzyme, die den Verderb der Lebensmittel fördern. Gleichzeitig werden durch die hohen Temperaturen unerwünschte Mikroorganismen zerstört.

Bevor die Ware in den Gefrierschrank wandert, noch ein Tipp: Beschriften Sie sorgfältig, was Sie einfrieren. Notieren Sie dazu mit einem wasserfesten Stift auf der dafür vorgesehenen Fläche auf dem Beutel Inhalt und Datum des Einfrierens. So behalten Sie in Gefriertruhe oder -schrank den Überblick und wissen, was wann weg sollte.