Die Süßkartoffel (Ipomoea batatas) wird wie auch die Kartoffel als Wurzelgemüse bezeichnet. Jedoch gehört die Batate zu den Windengewächsen und ist mit der Kartoffel, die zu den Nachtschattengewächsen zählt, nur entfernt verwandt. Die Süßkartoffel hat ihre Heimat vermutlich in Mittel- und Südamerika. Mittlerweile ist sie aber auch in der mitteleuropäischen Küche äußerst beliebt.

Das Aussehen der Batate ist vielfältig: es gibt sie mal mit länglicher, mal mit runder Form, mal rot, pink oder gelb-weiß gefärbt.

Artikelübersicht:

Ähnlich wie die gesunde Kartoffel steckt die Süßkartoffel voller Nährstoffe. Kartoffel und Süßkartoffel im Vergleich:

Auch in Sachen sekundäre Pflanzenstoffe , denen gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben werden, sticht die Süßkartoffel die Kartoffel aus: Sie strotzt vor Beta-Carotin, einem Karotinoid, das im Körper in Vitamin A umgewandelt wird.

Zudem verfügt die Süßkartoffel über einen höheren Anteil an Ballaststoffen, Vitamin C und E .

Mit 113 Kalorien (kcal) pro hundert Gramm in der gegarten Variante ist die Süßkartoffel kalorienarm. Herkömmliche Kartoffeln (gegart) kommen hier mit rund 73 Kalorien sogar noch besser weg.

Nährwerte der Süßkartoffel (gegart) pro 100 Gramm in der Übersicht:

Ihre Inhaltsstoffe machen die Süßkartoffeln zu gesunden Energielieferanten. Sie unterstützen Herz, Immunsystem und können Krebs vorbeugen. Die Süßkartoffel:

Schützt vor Krebs: Der sekundäre Pflanzenstoff Beta-Carotin gehört zu den Karotinoiden. Sie sind für die gelb-orange-rote Farbe in Früchten und Gemüse verantwortlich und kommen daher in solchen Sorten verstärkt vor. Im menschlichen Organismus wirken sie antioxidativ: Sie schützen vor freien Radikalen, die die Zellen angreifen und schädigen können. Karotinoide werden daher mit einer Verringerung des Krebsrisikos in Verbindung gebracht.

Gut für das Herz: Karotinoide werden nicht nur mit einer Verringerung des Krebsrisikos, sondern ebenfalls mit einer verminderten Gefahr für Herz-Kreislauf-Krankheiten assoziiert. Auch der besondere Inhaltstoff Caiapo wirkt hohen Cholesterinwerten entgegen. Kalium, das reichlich in der Knolle steckt, schwemmt überschüssiges Wasser aus dem Körper und normalisiert so den Blutdruck.

Verbessert die Verdauung: Wer häufig unter Verstopfung (Obstipation) leidet, nimmt womöglich zu wenige Ballaststoffe zu sich. Diese Stoffe kommen vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln vor, zum Beispiel in hohem Maße in Süßkartoffeln. Bevor sie unverdaut ausgeschieden werden, halten sie den Darm auf Trab, binden Wasser und verleihen dem Stuhl so eine weichere Konsistenz. Das verrät der Stuhlgang Alles in bester Ordnung oder Grund zur Sorge? Farbe und Konsistenz geben Hinweise. zur Bildergalerie

Schützt die Augen: Vitamin A ist wichtig für Augen, Haut und Schleimhäute. Da Beta-Carotin im Körper in Vitamin A umgewandelt wird, tut der Genuss von Süßkartoffeln auch den Augen etwas Gutes.

Stärkt das Immunsystem: Damit die körpereigene Abwehr von Krankheitserregern funktioniert, benötigt der Körper Vitamin C. 100 Gramm gegarte Süßkartoffeln verfügen über doppelt so viel Vitamin C wie beispielsweise die gleiche Menge Apfel und können so vor Infekten schützen.