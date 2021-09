Schwarzwurzel: Gesund, ballaststoffreich und köstlich

Die Schwarzwurzel wird auch Winterspargel oder Spargel des armen Mannes genannt und ist sehr gesund: Sie ist Spitzenreiter, was den Gehalt an Ballaststoffen angeht. Welche Nährstoffe enthalten sind, warum Schwarzwurzeln so gesund sind, wie sie zubereitet werden können und ein Rezept lesen Sie hier.