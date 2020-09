Pfifferlinge sind kalorienarm, aber versorgen den Körper mit viel wertvollem Eiweiß. In welchen Speisen sie besonders gut schmecken und ob auch Schwangere Pfifferlinge aus dem Wald essen dürfen, lesen Sie hier.

Etwa im September beginnt die Pilzsaison. Je nach Witterung und Temperatur startet die Sammelzeit jedes Jahr ein wenig früher oder später.

Pfifferlinge sind besonders früh dran, sie wachsen zum Teil schon ab Juni und eröffnen damit die Pilzsammelsaison. In Deutschland sind die lokal auch "Reherl" oder "Eierschwammerl" genannten Pilze selten geworden. Von Osteuropa über Brandenburg bis Skandinavien wachsen sie in größerer Zahl als in Süddeutschland. Besonders gern stehen Pfifferlinge unter Fichten und Buchen.

Pilze sammeln: So klappt die Pilzsuche

Kalorienarme Pfifferlinge schmeicheln der Figur

Die leuchtend gelben bis hellbraunen Pilze lassen sich – im Gegensatz zum Beispiel zu Champignons – nicht kultivieren, es gibt sie lediglich im Wald und als Wildsammlung zu kaufen. Wie alle Pilze liefern Pfifferlinge dem menschlichen Körper vor allem Wasser (über 90 Prozent), daneben viel Ballaststoffe und Eiweiß.

Die figurfreundlichen Pilze enthalten in hundert Gramm nur rund elf Kilokalorien, außerdem Kalium, Phosphor und die Vitamine C und D.

Dürfen Schwangere Pfifferlinge aus dem Wald essen?

In Massen sind Pilze schwer verdaulich und fördern Durchfall. Exemplare aus dem Wald belasten den Körper, genau wie Wildfleisch, mit radioaktiven Stoffen sowie giftigen Schwermetallen wie Quecksilber und Kadmium. Die WHO rät deshalb, nur 250 Gramm Wildpilze pro Woche zu essen. Schwangere, Stillende und kleine Kinder weichen besser auf Kulturpilze aus.

Pfifferlinge zubereiten: nicht waschen und schnell verzehren

Vor dem Kochen werden Pfifferlinge am besten gründlich geputzt statt unter Wasser gewaschen. Im Gegensatz zu Zuchtpilzen wie dem Kulturchampignon oder Austernpilz sollen selbst gesammelte Pfifferlinge nicht roh auf den Tisch kommen. Sie eignen sich stattdessen in gedünsteter Form für Omelettes, Suppen, Risotto, Salate und als Soße zum Beispiel für Nudeln. Weil der Pfifferling selbst sehr aromatisch schmeckt, braucht er wenig Gewürze oder Salz. Pilze verderben selbst im Kühlschrank schnell.

