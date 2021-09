Oliven: So schützen die Öl-Früchte das Herz

Besonders in der mediterranen Küche spielen sie eine große Rolle: Der hohe Anteil an Oliven und ihrem wertvollen Öl in der Ernährung von Menschen im Mittelmeerraum ist einer der Gründe, warum Herz-Kreislauf-Erkrankungen in diesen Breitengraden seltener vorkommen. Das macht Oliven gesund.