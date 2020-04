Leckere Okra: Die Schote, die viele aus dem indischen Restaurant kennen, strotzt vor Ballaststoffen und gehört zu den ältesten Gemüsesorten der Welt. Wie sie schmeckt, warum sie gesund ist und ihre Zubereitung lesen Sie hier.

Im Überblick:

Clean Eating: Tipps und Rezepte

Was ist Okra?

Die Okraschoten werden auch als essbarer Eibisch (Hibiscus esculentus) bezeichnet und stammen aus der Malven-Familie. Das bis zu 2,5 Meter hohe Kraut bringt die typischen Okraschoten hervor. Die Schoten können bis zu 15 cm lang werden. Sie werden unreif geerntet und gekocht, da sie sonst holzig sind. Okraschoten sind grün mit weichem Flaum, sechseckig und laufen spitz zu. Im Inneren sind sie weich und enthalten weiße Kerne, die essbar sind. Sie werden auch als Lady Fingers bezeichnet. In der indischen Küche heißen sie Bhindi.

Wie gesund ist Okra?

Okra enthält kaum Kalorien. Das Gemüse gilt als sehr gesund, da viele Vitamine und Ballaststoffe enthalten sind. Okras sind sehr reich an Vitamin C, aber enthalten auch Mineralstoffe wie Kalzium und Eisen. Außerdem sind Vitamin A und B enthalten. In Tierversuchen konnten Okras bei Ratten mit Diabetes mellitus die Blutfettwerte und den Blutzucker senken und so die Funktion der Bauchspeicheldrüse verbessern.

Wie schmeckt Okra?

Okra sieht aus wie eine Mischung aus grüner Bohne und Paprika oder Peperoni. Sie schmecken leicht säuerlich, ähnlich wie grüne Bohnen, nur milder. Sie können wahlweise roh oder gekocht verzehrt werden.

Zubereitung und Verwendung von Okraschoten

Okras werden vor allem in der afrikanischen und asiatischen Küche verwendet. Sie passen sehr gut in Currys, Suppen oder Gemüsegerichte. Bei der Okra schneidet man Spitze und Stiel ab, ähnlich wie bei grünen Bohne. Roh können sie dann ganz oder in Scheiben geschnitten beispielsweise in Salate gegeben werden.

Beim Kochen tritt ein milchiger Schleim aus, der in Gemüsegerichten zum Andicken dienen kann. Wer das vermeiden möchte, muss die Okras ein paar Minuten in Essigwasser blanchieren und kalt abschrecken.

Okras können nicht gut aufbewahrt werden, schon gar nicht im Kühlschrank. Deshalb sollte man sie möglichst am Einkaufstag verwenden und beim Kauf darauf achten, dass sie frisch, grün und knackig sind. Okraschoten sind vor allem in asiatischen und afrikanischen Läden erhältlich.

Rezept für Masala Bhindi/Okraschoten mit Tomaten und Zwiebeln indisch

Für zwei Personen brauchen Sie folgende Zutaten:

8 EL Öl

500 g Okraschoten, Spitze und Stiel abgeschnitten

3 Zwiebeln, fein gehackt

3 Knoblauchzehen, gehackt

2 EL Ingwerwurzel, gerieben

2 TL Kreuzkümmel

2 TL Korianderpulver

1/2 TL gemahlene Fenchelsamen

1/2 TL Chilipulver

1/4 TL Kurkumapulver

2 Tomaten, fein gehackt

1 TL Salz

200 ml Wasser

3 EL frischer Koriander, gehackt

Vier Esslöffel Öl in einer großen Pfanne heiß werden lassen, dann die Hälfte der Okra darin verteilen und etwa fünf Minuten unter Rühren braten, wobei sie gut anbräunen sollen. Mit der anderen Hälfte der Okra ebenso verfahren, dann beiseite stellen.

Das restliche Öl in die Pfanne geben und die Zwiebeln etwa drei Minuten anrösten. Knoblauch und Ingwer hinzufügen und braten, bis die Masse hellbraun ist. Alle Gewürze in die Pfanne geben, ein paar Sekunden rühren und dann die Tomaten hinzufügen. Unter Rühren drei Minuten köcheln, bis es dickflüssig ist.

Gebratene Okra und Wasser zugeben und etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis die Okra gar sind. Koriandergrün untermischen, einen Rest zum Garnieren aufheben. Mit Reis oder indischem Naanbrot servieren.