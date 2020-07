Kalzium sorgt für stabile Knochen und härtet die Zähne. Ebenso unverzichtbar ist das Mineral für die Muskeltätigkeit und die Blutgerinnung. Wie viel Kalzium man täglich braucht, um Osteoporose vorzubeugen und in welchen Nahrungsmitteln besonders viel steckt.

Der Körper eines Erwachsenen enthält bis zu 1,3 kg Kalzium, das fast ausschließlich in Knochen und Zähnen steckt. Ein langfristiger führt dazu, dass der Körper auf sein Depot in den Knochen zurückgreift. Die Folge: Die Knochen verlieren an Stabilität und brechen leicht. Ein Defizit des Mineralstoffs fördert somit Osteoporose, auch bekannt als Knochenschwund.

Artikelinhalte auf einen Blick:

Essen gegen Osteoporose

Warum ist Kalzium so wichtig?

Ältere Menschen haben einen etwas höheren Kalziumbedarf, weil ihre Knochen das Mineral weniger effektiv einlagern. In der Schwangerschaft hingegen klappt das besonders gut. Auch Vitamin D sorgt dafür, dass mehr Kalzium die Knochen härtet. Der menschliche Körper produziert das Vitamin, wenn Sonnenstrahlen seine Haut erreichen.

Doch die Knochen sind bei weitem nicht der einzige Einsatzort des Minerals. Denn Kalzium steckt in jeder einzelnen Körperzelle und damit in allen Geweben. Zum Beispiel hilft es bei der Muskelkontraktion – ob im Herzen oder im Bizeps. Zusammen mit den einfach positiv geladenen Ionen Kalium und Natrium steuert Kalzium die Reizleitung in den Nervenzellen.

Kochsalz und Cola behindern Kalziumaufnahme

Ist der Kalziumspiegel im Blut zu niedrig, sind Nerven und Muskulatur erregbarer, was Muskelkrämpfe hervorrufen kann. Wer Milchprodukte meidet, riskiert einen Mangel – besonders, wenn er zugleich große Menge Oxalsäure zu sich nimmt, die vor allem in schwarzem Tee, Süßkartoffeln, Bohnen, Mangold, Spinat und Kakao enthalten ist.

Auch von exzessivem Cola-Konsum (zwei bis drei Liter pro Tag) ist abzuraten, da das Getränk große Mengen Oxalsäure enthält und damit die Kalziumaufnahme behindert. Ähnlich verhält es sich mit Natrium, das dem Körper vor allem über Kochsalz zugeführt wird und als Gegenspieler bei der Reise durch den Körper das Kalzium mit sich nimmt.

Behindern Arzneimittel die Aufnahme von Kalzium im Körper, spricht man von Kalziumantagonisten. Ein Antagonist ist ein Stoff, der in seiner Wirkung einem anderen entgegengesetzt ist. So behindern Kalziumantagonisten wie Verapamil oder Diltiazem die Aufnahme von Kalzium ins Innere der Muskelzelle und finden deshalb Anwendung in Medikamenten gegen Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen.

Kalziummangel vorbeugen

Frühe Warnzeichen eines Kalziummangels gibt es kaum. Spätschäden wie Brüche haben jedoch – zumal in hohem Alter – oft verheerende Folgen. Deshalb ist es umso wichtiger, bei der täglichen Ernährung besonderes Augenmerk auf die Kalziumzufuhr zu legen. Geeignete Nahrungsmittel sowie die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlene Tagesdosis für verschiedene Altersgruppen entnehmen Sie den Tabellen weiter unten. Besonders kalziumreich sind Hartkäse wie Parmesan sowie grüne Gemüsesorten.

Wie hoch ist der Bedarf an Kalzium?

Täglicher Kalziumbedarf laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung:

Alter Kalziumbedarf (in Milligramm) Schwangere/Stillende über 19 1000 Schwangere/Stillende unter 19 1200 1 bis 4 Jahre 600 4 bis 7 Jahre 750 7 bis 10 Jahre 900 10 bis 13 Jahre 1100 13 bis 19 Jahre 1200 19 bis 25 Jahre 1000 25 bis 51 Jahre 1000 51 bis 65 Jahre 1000 65 Jahre und älter 1000

Lebensmittel, die reich an Kalzium sind

Diese Lebensmittel liefern mindestens 15 Prozent des Tagesbedarfs an Kalzium: