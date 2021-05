Seit Jahrhunderten werden dem Granatapfel heilende Kräfte und eine aphrodisierende Wirkung zugesprochen. Heute gibt es viele Präparate mit der roten Frucht, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken sollen. Welche Inhaltsstoffe machen den Granatapfel zum beliebten Superfood?

Fruchtbarkeit, Schönheit, Macht: Der Granatapfel hat nicht nur eine breit gefächerte symbolische Bedeutung – auch als Heilpflanze wird der Baum seit langem geschätzt. Doch wie gesund ist die Frucht wirklich?

Granatapfel – Eigentlich eine Beerenfrucht

Botanisch gesehen handelt es sich bei der Frucht um eine Beere. Den deutschen Namen verdankt der Granatapfel sowohl seiner Form als auch dem Inneren. Punica granatum lautet die lateinische Bezeichnung, granatum bedeutet so viel wie "mit vielen Samenkörnern", denn: Schneidet man die zehn bis 15 Zentimeter große, kugelige Frucht aber auf, enthält sie eine Vielzahl kleiner, harter Samen, die im reifen Zustand jeweils von purpurrotem Fruchtfleisch umgeben sind.

Wo der Granatapfel seinen Ursprung hat, ist bislang ungeklärt. Heute wird er vor allem im Mittelmeerraum, Nordafrika und Westasien angebaut. Saison hat der Granatapfel zwischen September und Dezember.

Granatapfel ist gesunder Schlankmacher

Die süße Südfrucht ist nicht nur schmackhaft, sondern auch gut für die Figur. Der Granatapfel verfügt über Gerbstoffe, die sich günstig auf das Gewicht auswirken können. Darüber hinaus ist der Granatapfel kalorienarm, 100 Gramm der Samenkerne kommen auf durchschnittlich 76 Kilokalorien (kcal).

Welche Inhaltsstoffe machen den Granatapfel so gesund?

Im Granatapfel sind eine Vielzahl lebenswichtiger Vitamine und Mineralstoffe enthalten, darunter Vitamin B und Folsäure sowie Kalium, Phosphor und Eisen. Auch Vitamin C liefert der Granatapfel, wenn auch nicht in so großen Mengen wie Zitrusfrüchte, Paprika oder manche Kohlsorten.

Was den Granatapfel besonders gesund macht, ist sein hoher Gehalt an bioaktiven sekundären Pflanzenstoffen, darunter:

Polyphenole

Flavonoide

Anthocyane

Diese Stoffe wirken zell- und gefäßschützend, antibakteriell und entzündungshemmend. Sie gelten außerdem als verdauungsfördernd und sollen das Immunsystem stärken. Ihre Wirkung beruht vor allem auf ihren antioxidativen Eigenschaften. Das heißt, sie tragen dazu bei, freie Radikale Körper zu binden und unschädlich zu machen.

Freie Radikale sind sehr reaktionsfreudige chemische Verbindungen, die im Körper durch bestimmte Stoffwechselprozesse entstehen und oxidativen Stress verursachen. Ihre Entstehung wird unter anderem durch Umweltgifte, UV-Strahlung, Ozon, Rauchen und Alkoholgenuss gefördert. Sie greifen Zellstrukturen, Eiweiße und die Erbinformation an.

Zu viele freie Radikale im Körper werden mit der Entstehung unterschiedlicher Erkrankungen in Zusammenhang gebracht:

Diabetes mellitus

Entzündungen im Verdauungstrakt wie Magenschleimhautentzündung

Gelenk- und Augenerkrankungen (Grauer Star)

Nervenkrankheiten wie Multiple Sklerose, Alzheimer oder Parkinson

Krebserkrankungen

Granatäpfel schützen vor oxidativem Stress

Die sekundären Pflanzenstoffe im Granatapfel wirken als Antioxidantien im Körper. Diese binden freie Radikale, machen sie unschädlich und schützen so Zellen und Gefäße. Solche antioxidativen Wirkstoffe sind in Granatäpfel zahlreich vorhanden: Insbesondere Granatapfelsaft enthält mehr Polyphenole als beispielsweise Rotwein oder Traubensaft, die als besonders reich an Antioxidantien gelten.

Mit seinen antioxidativen Inhaltsstoffen sorgt der Granatapfel für schöne Haut: Ein Grund, weshalb einige Hersteller von Hautcremes in ihren Produkten auf Granatapfelextrakte setzen.

Freie Radikale können das Erbgut angreifen und somit auch die Entstehung von Krebserkrankungen begünstigen. Studien lassen vermuten, dass sich die Einnahme von Granatapfelsaft positiv auf bestimmte Krebsmarker auswirkt und beispielsweise vor Brustkrebs oder Prostatakrebs schützen könnte.

Granatapfel als Superfood für Herz und Gefäße

Viele Studien belegen die schützende Wirkung des Granatapfels auf das kardiovaskuläre System. So soll sich die rote Wunderbeere positiv auf den Blutdruck auswirken und die Durchblutung des Herzmuskelgewebes verbessern. Der Granatapfel beugt somit einer Vielzahl an Herz-Kreislauferkrankungen vor, wie:

Herzinfarkt

Arteriosklerose

Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)

Schlaganfall

Koronare Herzkrankheit

Granatapfel schälen: So geht es richtig

Die Samenkerne liegen im Inneren des Granatapfels, möchte man diese Verzehren, muss man den Granatapfel öffnen. Dabei tritt oftmals sehr viel Saft aus, der teilweise in alle Richtungen spritzt – es bilden sich stark färbende Flecken auf Arbeitsplatte, Kleidung und Wänden.

Wer Granatapfelflecken verhindern möchte, schneidet am besten mit einem scharfen Messer das obere und untere Ende des Granatapfels vorsichtig weg. Nun wird die Frucht in eine Schale mit Wasser gehalten und unter Wasser mit den Händen aufgebrochen. Dann kann der Granatapfel entkernt werden. Mithilfe eines Löffels lassen sich die reifen Samenkörner herauslösen. Sie sinken im Wasser nach unten und können im Anschluss durch ein Sieb abgegossen werden.

Rezept für Feldsalat mit Granatapfel

Der Granatapfel passt mit seinem süß-herben Aroma nicht nur zu Desserts, er lässt sich auch hervorragend zur Verfeinerung herzhafter Speisen und Salat einsetzen.

Zutaten für vier Personen

150 Gramm Feldsalat

½ Granatapfel

Etwa eine Handvoll Walnüsse

2 Gemüsezwiebeln

2 Esslöffel Butter

1 Teelöffel Zucker

Salz

80 Gramm Ziegenkäse

Für das Dressing werden außerdem benötigt:

5 Esslöffel Olivenöl

3 Esslöffel Balsamicoessig

2 Teelöffel Honig

Salz

Frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung