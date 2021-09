Im Herbst haben frische Cranberrys Saison. Die roten Beeren stecken voller gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe. Ein guter Grund, öfter zu Cranberrys zu greifen – egal ob getrocknet, frisch, als Saft, Kapsel oder Pulver.

Ihren Namen verdankt die Cranberry (Vaccinium macrocarpon) amerikanischen Siedlern: Diese erinnerten die zart rosa-weiße Blüten mit den zurückgebogenen Blütenblättern an den Schnabel eines Kranichs (engl. crane). Im Deutschen heißen Cranberrys auch Großfrüchtige Moosbeeren oder Kran(ich)beeren.

Cranberrys (englische Schreibweise: cranberries) gehören zur Pflanzenfamilie der Heidekrautgewächse, sie sind nahe verwandt mit der Heidelbeere und Preiselbeere. Mit Letzterer wird die Cranberry häufig verwechselt. Doch die Cranberryfrüchte sind größer – sie können so groß wie eine Kirsche werden. Preiselbeeren sind zwar auch scharlachrot, aber viel kleiner als die Cranberry.

Reif sind die Cranberrys zwischen Ende September und Anfang Januar. Vollreife Früchte haben eine glänzende, leuchtend rote Oberfläche, je nach Art kann die Beere eine mehr oder weniger tiefrote Färbung annehmen.

Während der Erntezeit bekommt man frische Früchte in gut sortierten Supermärkten. Die Beeren halten sich in Folie verpackt über mehrere Wochen im Kühlschrank, zudem gibt es sie das ganze Jahr über getrocknet, tiefgefroren und als Saft zu kaufen.

Ernte von Cranberrys

Aufgeschnitten sieht man in der Cranberry vier Luftkammern. Diese Eigenschaft macht man sich bei der Ernte der Cranberrys zunutze: In den USA und Kanada, den Hauptanbauländern für Cranberrys, werden die Felder zur Erntezeit überflutet. Unterstützt von Maschinen wird ein Strudel erzeugt, welcher die Früchte von den flachen Sträuchern löst. Die an der Oberfläche schwimmenden Beeren werden wiederum mit Maschinen abgefischt.

Welche Vitamine sind in der Cranberry enthalten?

Die Cranberry gilt dank ihrer gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe als Superfood: Bereits die Seefahrer nahmen Cranberrys als wirksames Mittel gegen Skorbut aufgrund eines Vitamin-C-Mangels mit an Bord.

Neben reichlich Vitamin C, A und K enthalten Cranberrys verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe wie oligomere Proanthocyanidine (PAC) und andere Flavonoide, die als Radikalfänger (Antioxidantien) wirken.

Zudem enthalten Cranberrys:

Blasenentzündung: Heilwirkung von Cranberrys

Die in Cranberrys enthaltenen Antioxidantien schützen den menschlichen Organismus vor freien Radikalen und verlangsamen damit Alterungsprozesse der Zellen. Die Inhaltsstoffe der Cranberry fördern außerdem die Elastizität der Gefäßwände und schützen damit das Herz-Kreislaufsystem. Ein speziell in Cranberrys enthaltenes Flavonoid soll zudem das Anheften von Bakterien an Schleimhäuten und Zähnen erschweren.

In Studien wurde die therapeutische Wirkung der Cranberrys bei verschiedenen Krankheiten untersucht. So kommt beispielsweise bei akuten und wiederkehrenden Harnwegsinfekten das Trinken von Cranberrysaft oder die Einnahme von Kapseln mit Cranberry-Extrakten als begleitende Behandlung infrage. Zudem sollen die Beeren positive Auswirkungen auf den Blutdruck bei Frauen nach den Wechseljahren haben.

Cranberry ist vielseitig genießbar

In der Küche kommen Cranberrys auf vielfältige Weise als Zutat zum Einsatz. Die unverarbeiteten Früchte schmecken sauer-herb. Deshalb wird industriell hergestellter Cranberrysaft oft mit viel Zucker oder Süßungsmittel versetzt. Man sollte beim Einkauf sorgfältig den Zuckergehalt der Produkte prüfen.

Die meisten Menschen kennen getrocknete Cranberrys als Zutat für süßes Gebäck, zum Beispiel Muffins oder Früchtebrot. Frisch oder getrocknet verfeinern die Beeren Müsli, Quark- und Joghurtspeisen. Auch in Cocktails und Fruchtschorlen kann Cranberrysaft verwendet werden. Herbstlichen Salaten verleiht die gesunde Beere einen Kick – auch zu warmen und deftigen Speisen wie Gemüsegerichten passt die Cranberry, zum Beispiel in Saucen.