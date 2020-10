Die Blumenkohl-Saison beginnt im August und dauert bis November. So lange liegt das Kohlgemüse reichlich und günstig in den Gemüsetheken der Supermärkte. Experten nennen dies "weiße Wochen". In Privatgärten wird Blumenkohl auch schon im Frühjahr geerntet. Wir verraten, was alles in den gesunden Röschen steckt und wie Sie daraus leckere Gerichte zaubern.

Er schmeckt eher unscheinbar und sieht meist auch so aus: Dennoch zählt Blumenkohl bei den deutschen Verbrauchern zu den beliebtesten Gemüsesorten und ist sogar der beliebteste Kohl. Es gibt ihn außerdem längst nicht mehr nur in Weiß: Farbige Varianten leuchten violett oder grün wie der Romanesco.

Regional heißt der Blumenkohl Käsekohl oder Karfiol, auf Englisch cauliflower. Er gehört, wie etwa auch die Artischocke, zum Blütengemüse und ist eng mit dem Brokkoli verwandt. Bei uns gibt es den Blumenkohl (botanisch: Brassica oleracea) seit rund 500 Jahren.

Im Überblick:

Weißes Gemüse nicht unterschätzen

Gesunder Blumenkohl

In der deutschen Küche ist das kalorienarme Gemüse ein Klassiker. Gut so, denn Blumenkohl ist sehr gesund: Die Röschen sind leicht verdaulich und liefern nur 23 Kilokalorien pro hundert Gramm. Zudem besitzt der weiße Kohl einen besonders hohen Vitamin-C-Gehalt, Romanesco toppt diesen sogar noch. Außerdem stecken in dem weißen Gemüse die Mineralstoffe Phosphor und Kalium, sowie B-Vitamine und Folsäure. Zu über 90 Prozent besteht der Kohlkopf aus Wasser. Er liefert außerdem zu etwa gleichen Teilen Eiweiß, Kohlenhydrate und Ballaststoffe.

Frischen Blumenkohl nur kurz lagern

Verbraucher sollten Blumenkohl immer mit Blättern kaufen, empfiehlt das Pressebüro für Obst und Gemüse. Das zeigt die Frische des Kohls an und schützt ihn vor Druck und Austrocknung. Labbrige Blätter hingegen sprechen für ältere Ware. Ein frisches Exemplar hat dagegen außerdem eine geschlossene Struktur und ist fest und weiß.

Der Kohlkopf sollte zügig aufgebraucht werden: Im Gemüsefach des Kühlschranks bleibt er nur bis zu zwei Tage frisch, dann verändert sich sein Geschmack ungünstig.

Die äußeren Blätter vom Blumenkohl wandern vor der Verarbeitung in den Müll. Der Strunk ist ungenießbar und wird am besten keilförmig herausgeschnitten. Die dann mit einem Messer einzeln abgeschnittenen Röschen können kurz blanchiert oder maximal eine Viertelstunde in kochendem Wasser gegart werden.

Blumenkohl zubereiten

Braten, kochen, grillen, überbacken – es gibt kaum eine Zubereitungsart, für die sich der Blumenkohl nicht eignet. Beliebt sind zum Beispiel Blumenkohlsuppe und -auflauf.

Sogar roh schmecken die Röschen. Tipp: Blumenkohl behält seine leuchtend weiße Farbe, wenn Sie etwas Milch ins Kochwasser geben. Romanesco bleibt dagegen strahlend grün, wenn er nach dem Kochen kurz in Eiswasser abgeschreckt wird.

Blumenkohl lässt sich nicht nur zu Salaten, Aufläufen und Suppen verarbeiten. Probieren Sie doch einmal dieses Rezept, bei dem der Pizzateig aus Blumenkohl besteht!

Rezept für Blumenkohlpizza: Low-Carb-Genuss

Zutaten für ein Blech:

einen großen Blumenkohl

1 Ei (Größe M)

1 EL Mandeln (gemahlen)

4 EL Reibekäse

Salz und Pfeffer

1 TL Chiliflocken

1 TL Oregano

Belag nach Geschmack (Tomatensauce und zum Beispiel Ananas und Schinken/eingelegtes Gemüse/Tomaten und Mozzarella/Pilze und Ei...)

Zubereitung: Den Blumenkohl waschen und im Mixer oder der Küchenmaschine körnig pürieren oder fein hacken. Die entstandene Masse in einem sauberen Geschirrtuch auspressen, bis Wasser austritt. Anschließend mit dem Ei und den Gewürzen verrühren. Den Blumenkohlpizzateig auf einem Backblech (mit Backpapier!) festdrücken und etwa 15 Minuten bei 180 Grad (Umluft, mittlere Schiene) vorbacken. Danach mit gehackten Tomaten bestreichen, nach Wunsch belegen und nochmals etwa zehn Minuten fertig backen.

Rezept für überbackenen Blumenkohl mit Zwieback-Kruste

Zutaten für vier Personen:

800 g Blumenkohl

Jodsalz

240 g Champignons

4 TL Olivenöl

200 ml Schlagsahne

4 TL heller Soßenbinder

Pfeffer aus der Mühle

geriebene Muskatnuss

4 Vollkornzwiebäcke

4 kleine runde Ziegen-Frischkäse à etwa 100 g

8 Stiele Thymian

Zubereitung: Blumenkohl putzen, in Röschen teilen, waschen. In Salzwasser rund acht Minuten garen. Blumenkohl abgießen, Garwasser auffangen. Pilze säubern, eventuell halbieren, im heißen Öl kurz anbraten, aus der Pfanne nehmen. 400 ml Blumenkohlwasser und Sahne angießen, kurz aufkochen, mit Soßenbinder andicken. Soße mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Vollkornzwieback und Ziegenkäse fein zerbröseln, mit abgezupften Thymianblättchen vermengen. Gemüse in eine feuerfeste Form geben. Soße darübergießen. Mit Zwieback-Käse-Bröseln bedecken. Im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad (Umluft: 230 Grad, Gas Stufe 4) zehn Minuten backen.

Pro Portion: 590 kcal

Rezept für würzig gebratenen Mandel-Blumenkohl

Zutaten für vier Personen:

1 Kopf Blumenkohl

3 – 4 EL Öl

Salz

schwarzer Pfeffer

1 TL Senfkörner

1/2 TL Kurkuma

50 g geschälte Mandelkerne

400 ml Gemüsebrühe

3 TL Soßenbinder für Gemüse

4 Stiele Koriander

Zubereitung: Den Blumenkohl putzen, in ­Röschen teilen, diese in Scheiben schneiden. Das Gemüse unter vorsichtigem Wenden im heißen Öl portionsweise 1 bis 2 Minuten braten. Mit Salz, Pfeffer, Senfkörnern und Kurkuma würzen. Mandeln zugeben, kurz mit anbraten. Mit ­Brühe ablöschen und ca. 3 Minuten köcheln. Dann den Blumenkohl rausnehmen. Den Soßenbinder in die Flüssigkeit einrühren und eine Minute kochen. ­Danach nochmals nach Wunsch abschmecken und mit frischem Koriander ­bestreut servieren.

Pro Portion: etwa 245 Kalorien