Spargel ist ein Kraftpaket an Mineralstoffen und Vitaminen, liefert jedoch nur sehr wenig Kalorien. Deshalb ist das Frühlingsgemüse ideal zum Abnehmen, bevor der Sommer da ist.

Weiß, grün oder violett – jetzt im Frühjahr kommt Spargel frisch vom Feld. Die schlanken Stangen enthalten eine Menge an wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen. Das sind beispielsweise Vitamin B1, B2, C und E sowie Magnesium, Kalium, Eisen und Phosphor. Dagegen liefern sie nur sehr wenig Kalorien: Hundert Gramm Spargel enthalten 17 Kilokalorien (kcal). Mit seinem hohen Gehalt an Kalium wirkt Spargel harntreibend, hilft also beim Entwässern und besteht zu einem Großteil aus Ballaststoffen. Diese Kombination aus

Mineralstoffen,

Vitaminen,

Ballaststoffen und

harntreibender Wirkung

macht Spargel zu einer natürlichen Abnehmhilfe. Das Gute daran: Er schmeckt noch dazu lecker und lässt sich abwechslungsreich zubereiten. Am besten kommen seine guten Vorzüge in einer Spargel-Diät zur Geltung.

Wie die Spargel-Diät funktioniert

Täglich ein Kilogramm Spargel essen, dazu ein kleines Frühstück, viel Wasser, kein Alkohol und keine Süßigkeiten sind die Grundlagen der Spargel-Diät. Dabei sollte die tägliche Gesamtkalorienmenge nicht über 1.200 liegen. Auf den Spargel entfallen dabei nur knapp 140 Kalorien, denn von einem Kilo Spargel bleiben nach dem Schälen noch etwa 800 Gramm übrig. Sie dürfen also zusätzlich zum Spargel noch gut tausend Kalorien zu sich nehmen. Ein Tagesplan der Spargel-Diät könnte wie folgt aussehen:

Wo steht Ihr Körpergewicht? Zu dick? Zu dünn? Mit dem BMI-Rechner finden Sie schnell heraus, ob Ihr Körpergewicht im Normbereich liegt. zum BMI-Rechner

Frühstück: ein Vollkornbrötchen, 50 Gramm Magerquark mit frischen Früchten, dazu Tee oder Kaffee (etwa 320 Kalorien)

Zwischengericht: 150 Gramm gekochter Spargel mit etwas Essig und Olivenöl angemacht, zwei Tomaten (etwa 100 Kalorien)

Mittagessen: 500 Gramm Spargel gekocht, mit 125 Gramm Lachsfilet und 150 Gramm Kartoffeln; leichtes Dressing aus etwas fettarmem Joghurt, Zitronensaft und einer Prise Zucker (420 Kalorien)

Nachmittags: 0,3 Liter Buttermilch mit frischen Früchten (150 Kalorien)

abends: Spargelomelett aus zwei Eiern und 150 Gramm Spargel, frischen Kräutern, Salz und Pfeffer sowie etwas Rapsöl zum Braten (210 Kalorien)

Die Spargel-Diät sollte etwa zwei Wochen lang durchgeführt werden - danach haben sie zwei bis fünf Kilogramm Körpergewicht verloren.

Pro und Contra Spargel-Diät

Der Körper bekommt dabei alles, was er braucht. Achten Sie jedoch darauf, dass zum Frühstück und bei den Zwischengerichten täglich Joghurt, Quark, Buttermilch oder Kefir auf den Tisch kommen. Sonst ist die Spargel-Diät zu einseitig, weil sie wenig Eiweiß liefert. Nicht geeignet ist die Spargel-Diät für Menschen mit Nierenschwäche. Die stark harntreibende Wirkung des Spargels könnte die kranke Niere überlasten. Patienten mit Niereninsuffizienz fragen am besten Ihren Arzt.

Da Spargel viele Purine enthält, ist die Spargel-Diät nicht für Menschen mit Gicht geeignet.

Abgesehen davon ist das einzige, was gegen diese Schlankheitskur sprechen könnte: Nach ein paar Tagen stellt sich der Speiseplan doch als ziemlich monoton heraus.

Für wen lohnt sich die Spargel-Diät?

Fazit: Nur wer wirklich gerne Spargel isst, profitiert von dieser Diät. Für alle anderen sind 14 Tage Spargelgerichte ziemlich schwer durchzuhalten. Wer das jedoch schafft, darf sich über bis zu fünf Kilogramm Gewichtsverlust freuen. Ganz nebenbei tut die Spargelkur so noch der Blase gut und pflegt mit ihren vielen Ballaststoffen den Darm.