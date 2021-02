Phase 2: Strenge Umstellungsphase. Sie richtet sich nach dem individuellen Ernährungsplan. Im Prinzip handelt es sich um eiweißreiche Kost, also Fisch, Fleisch und Gemüse. Kohlenhydrate sind nur in sehr geringen Mengen erlaubt. Zusätzlich sollte der glykämische Index der Lebensmittel beachtet werden. Täglich gibt es drei Mahlzeiten, dazwischen sollten mindestens fünf Stunden verstreichen. Diese Phase dauert zwei bis vier Wochen.

Phase 3: Gelockerte Phase. Hier gibt es weitere Lebensmittel zu Auswahl, außerdem ist die Kalorienmenge nicht mehr so gering wie in der strengen Phase. Erlaubt sind so genannte Schummeltage, an denen die Abnehmwilligen auch mal sündigen dürfen. Auf diese Weise sollen sie lernen, die eigenen Körpersignale zu erkennen und richtig zu interpretieren. Die dritte Phase dauert so lange, bis das Wunschgewicht erreicht ist.