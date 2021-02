Entlastungstag (erster Tag): Jetzt wird der Körper auf das Fasten eingestimmt und der Darm gereinigt. Zum Frühstück gibt es ausschließlich Getränke, die abführen, also Molke oder Sauerkrautsaft, etwas später eine kleine Portion Müsli aus Haferflocken, Magermilch und Beeren oder Äpfeln. Mittags kommt Rohkost auf den Tisch, also Karotten, Kohlrabi, Gurken, Tomaten, dazu etwas Reis, am besten ungesalzen. Abends dann zwei gekochte Kartoffeln mit gedünstetem Gemüse. Außerdem sollten Sie während des gesamten Tages viel Mineralwasser und Kräutertee trinken.