Aus dem Mehl der Wurzelknolle der Teufelszunge lassen sich kalorienarme Nudeln und Diätkapseln herstellen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bestätigte einen positiven Effekt – der aber nur unter bestimmten Voraussetzungen eintritt.

Wenn die Teufelszunge blüht, ist sie ziemlich beeindruckend, denn sie wird bis zu zwei Meter hoch und breit. Wer sein Gewicht reduzieren möchte, interessiert sich mehr für die Knolle, aus der die Pflanze wächst, die auch als Konjakwurzel bekannt ist. Das Mehl aus der Knolle enthält das Polysaccharid Glucomannan. Der Mensch kann aus dem Speicherstoff keine Energie gewinnen, doch er wirkt stark sättigend. Um Konjakmehl zu gewinnen, wird die Knolle zerkleinert, getrocknet und anschließend gemahlen.

Was sind Konjak-Nudeln?

In Südostasien, wo die Pflanze heimisch ist, wird sie schon seit Jahrhunderten zur Herstellung von Glasnudeln, Eiscreme, geleeartigen Nachspeisen und Getränken verwendet. Westliche Produzenten setzen Glucomannan bislang überwiegend als Ballaststoff, Verdickungs- und Geliermittel ein. Es erscheint auf der Zutatenliste als E 425, Konjak-Gummi oder Konjak-Glucomannan.

Mit diesem Schattendasein ist es spätestens seit einer "Höhle der Löwen"-Folge Ende September 2017 vorbei: Dort präsentierte eine Kandidatin Nudeln aus Konjakmehl, die sie "Kajnok-Nudeln" nennt. Nur acht Kilokalorien (kcal) sollen 100 Gramm der Teigware enthalten. Sie schmecken selbst nach nichts, nehmen aber den Geschmack des Suds an. Für Abnehmwillige, die ihre Ernährung umstellen wollen, können sie als kalorienarme Alternative zur herkömmlichen Pasta dienen.

Abnehmen mit Konjak-Nudeln und Kapseln?

Glucomannan ist auch in anderer Form erhältlich als in Konjak-Nudeln aus Konjakmehl: etwa als Pulver oder Kapseln in Apotheken, Drogerien oder im Internet. Die enthaltenen unverdaulichen Kohlenhydrate wie Mannose können sehr viel Wasser binden. Daher sollten die Präparate vor einer Mahlzeit mit ein bis zwei Gläsern Wasser eingenommen werden, andernfalls stellen sie eine Erstickungsgefahr dar: Sie saugen die Feuchtigkeit im Halsbereich auf und rutschen dadurch nicht die Speiseröhre abwärts, sondern bleiben im Hals stecken.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat Glucomannan unter die Lupe genommen und kommt zu dem Ergebnis, dass er bei der Gewichtsabnahme helfen kann – allerdings nur, wenn man sich zusätzlich kalorienreduziert ernährt. Wer Kapseln oder Pulver aus Konjakmehl einnimmt und sich weiterhin ungesund mit Pizza, Burgern und Pommes ernährt, sollte keinen Effekt erwarten.

Die EFSA bestätigte außerdem, dass Glucomannan zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels beiträgt. Dafür muss man jedoch vier Gramm Glucomannan pro Tag einnehmen.

Effekt von Konjak-Nudeln nur bei kalorienreduzierter Diät

Auch die Stiftung Warentest hat mehrere Abnehmprodukte mit Glucomannan getestet. Sie kommt ebenfalls zum Ergebnis, dass sie nur denjenigen helfen, die sich bereits gesund und ausgewogen ernähren. Als längerfristige Abnehmhilfe sind Glucomannan-Kapseln aber nicht gedacht: Wenn sich die Konsumenten an einen gefüllten Magen gewöhnen, ohne etwas an ihrem Essverhalten zu ändern, haben die Kapseln auf Dauer keinen Effekt.

Die Verbraucherzentrale bringt das auf den Punkt: "Ein relevanter Gewichtsverlust tritt nur ein, wenn zusätzlich zur Kapseleinnahme eine kalorienreduzierte Diät durchgeführt wird, was allerdings auch ohne Sattmacherprodukte schon genügt, um Kilos purzeln zu lassen." Wer die Kapseln dennoch ausprobieren möchte, sollte pro Tag drei Gramm Glucomannan verteilt auf drei Mahlzeiten einnehmen.