Bei der HCG-Diät werden Kalorien radikal reduziert. Zusätzlich wird das Schwangerschaftshormon HCG gespritzt. Manche Promis schwören darauf, Ärzte sehen die Diät sehr kritisch. Ist sie wirklich ein Geheimnis zum Abnehmen und ist die HCG-Diät überhaupt legal?

© Getty Images/Paper Boat Creative

Das Hormon HCG wird natürlicherweise in der Plazenta während einer Schwangerschaft produziert. Es steuert den Stoffwechsel so, dass der Körper in Notzeiten seine Fettreserven aufbraucht, damit das wachsende Kind auf jeden Fall keinen Schaden erleidet.

Artikelinhalte im Überblick:

Die 20 dümmsten Trend-Diäten

Hormon per Injektion bei HCG-Diät

Der englische Arzt Albert Simeons hat die HCG-Diät in den 1950er Jahren entwickelt. Seitdem kommt die umstrittene Behandlung zur Gewichtsreduktion immer mal wieder in Mode. Häufen sich dann Meldungen über ihre Nebenwirkungen, verschwindet sie wieder für einige Jahre aus dem öffentlichen Interesse. Die Hormon-Diät wird von ihren Befürwortern vorrangig abnehmwilligen Frauen, aber auch Männern, empfohlen.

Das Hormon wird per Spritze selbst injiziert und zwar vor allem in die Stellen, wo sich Speck angesammelt hat. Einfacher lassen sich Tropfen anwenden. Auch Tabletten oder Sprays mit HCG werden angeboten. In Deutschland ist eine HCG-Behandlung zur Gewichtsreduktion nicht zugelassen. Interessierte erwerben deshalb die Tropfen aus dem Ausland übers Internet.

Wie die HCG-Diät funktioniert

An den ersten beiden Tagen der Diät darf noch mal so richtig geschlemmt werden – ohne Kalorien zählen, aber mit viel Kuchen, Schokolade, Fett. Das soll den Stoffwechsel noch einmal richtig hochfahren, damit er in den nächsten Tagen, wenn es wesentlich weniger zu essen gibt, rasant die Fettdepots angreift. Ab Tag drei der Diät wird es hart: nur 500 Kilokalorien pro Tag sind erlaubt, die vor allem aus eiweißreichen Lebensmitteln bestehen sollten. Dazu mindestens zwei Liter Wasser trinken, außerdem täglich eine HCG-Injektion oder entsprechende Medikamente einnehmen gehören ebenfalls dazu.

Befürworter dieser Diätform sind davon überzeugt, dass die Hormone Hungerattacken, Schwächegefühl und Stimmungstief verhindern. Denn diese Missempfindungen treten bei der geringen Kalorienmenge normalerweise auf jeden Fall auf.

Als Mindestdauer der Diät gelten drei Wochen. In diesem Zeitraum sollen fünf Kilogramm und mehr vor allem an Bauch und Hüften abgebaut werden.

Umfrage Wieviele Diäten haben Sie schon gemacht? Eine Zwischen zwei und fünf Mehr als fünf Keine Ergebnis

Vorteile der HCG-Diät

Als Pluspunkte dieser Ernährungsform stehen die rasche Gewichtsabnahme bei gleichbleibend guter Stimmung und Kraft. Allerdings gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass das Schwangerschaftshormon tatsächlich den Gewichtsabbau unterstützt. Als gesichert gilt dagegen, dass die extrem geringe Kalorienmenge dafür sorgt, dass der Diäthaltende schnell abnimmt.

Nachteile der HCG-Diät

Aufgrund der drastischen Kalorienreduktion kann diese Mangelernährung zahlreiche Gesundheitsstörungen nach sich ziehen, die teilweise sogar irreparabel sind. Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Nieren- und Gallenprobleme sowie Knochen- und Muskelschwäche können auftreten.

Welche Diät passt zu mir? Während sich manche Diäten für die einen prima eignen, sind sie für andere überhaupt nicht ideal. Welcher Diät-Typ sind Sie? zum Selbsttest

Daneben ist ebenfalls nicht geprüft, was das nicht benötigte Schwangerschaftshormon bei der Frau und vor allem auch beim Mann auslösen kann und welche Spätfolgen drohen. Dass HCG auf keinen Fall ein harmloses Lifestyle-Produkt ist, zeigt allein schon die Tatsache, dass sich mit dem Hormon der Eisprung auslösen lässt. Experten sehen die HCG-Gabe im möglichen Zusammenhang mit Tumoren.

Nach Ende der drastischen Diät kann damit gerechnet werden, dass sich ein Jo-Jo-Effekt einstellt, sobald wieder normal gegessen wird.

Fazit: Zum nachhaltigen Abnehmen eignet sich die HCG-Diät auf keinen Fall. Abgesehen von der Mangelernährung und ihren Folgen sind die Nebenwirkungen und Dauerschäden für die Gesundheit nicht absehbar.