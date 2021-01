Bei der Glyx-Diät dreht sich alles um gute und schlechte Kohlenhydrate. Bei der Unterscheidung hilft der glykämische Index. Er zeigt an, wie stark kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Brot, Kartofflen, Nudeln oder Pommes den Blutzucker ansteigen lässt. Wie die Diät funktioniert.

Essen um abzunehmen? Klingt verlockend, ist aber gar nicht so einfach: Bei der Glyx-Diät werden Lebensmittel in gute und schlechte Kohlenhydrate eingeteilt. Um diese Empfehlungen in die Praxis umzusetzen, muss man sich zunächst mit dem glykämischen Index (Glyx) von kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln beschäftigen.

Glyx-Diät orientiert sich am glykämischen Index von Kohlenhydraten

Bei der Glyx-Diät dreht sich alles um gute und schlechte Kohlenhydrate, die farbig im Ampelsystem markiert sind. Sie werden auf Basis des glykämischen Index bewertet, einem Begriff aus der Diabetesforschung. Der glykämische Index gibt mit einer Zahl von 1 bis 110 an, wie schnell der Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr von Kohlenhydraten ansteigt. Schlechte Kohlenhydrate bewirken demnach einen schnellen Blutzuckeranstieg und damit verbunden eine entsprechend hohe Insulinproduktion, damit die Kohlenhydrate verarbeitet werden. Außerdem hat man schnell wieder Hunger, wird also nicht lange gesättigt.

Insulin wiederum begünstigt die Fetteinlagerung im Körper. Deshalb sind bei der Glyx-Diät schlechte Kohlenhydrate völlig tabu. Dazu zählen zum Beispiel Zucker, Fertiggerichte, Weißmehlprodukte, Kuchen, Süßigkeiten oder Säfte. Damit kein unnötiges Fett in den körpereigenen Fettdepots gespeichert wird, sind nur gute Kohlenhydrate mit einem entsprechend niedrigen glykämischen Index erlaubt.

Dazu zählen unter anderem:

sehr ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte

Vollkorngetreide

frisches Gemüse

Hülsenfrüchte

Ergänzt werden die Mahlzeiten durch fett- und eiweißreiche Lebensmittel wie Olivenöl, Fisch, Fleisch und Wurst, Nüsse und Samen, Eier, Joghurt und Käse. Auch kalorienarmes und wasserreiches Obst und Gemüse wie Erdbeeren, Spargel oder Radieschen sind in der Glyx-Diät erlaubt. Damit die Insulinproduktion günstig beeinflusst wird, darf es bei der Glyx-Diät sogar ein Glas Wein zur Hauptmahlzeit sein.

Wie funktioniert die Glyx-Diät?

Zu Beginn der Glyx-Diät legt man drei Suppentage ein, um den Körper zu entschlacken. Anschließend folgen die Fatburner-Glyx-Wochen mit einer Ernährungsumstellung hin zu Lebensmitteln mit einem niedrigen glykämischen Index. Um die Fettverbrennung über Nacht anzukurbeln, sollte das Abendessen aus proteinreichen Nahrungsmitteln bestehen.

Wichtig ist neben der richtigen Auswahl an guten Kohlenhydraten auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und tägliche Bewegung, 20-30 Minuten sollen es pro Tag sein.

Pro und Contra Glyx-Diät

Der Ansatz der Glyx-Diät ist leicht verständlich und gut im Alltag umzusetzen. Doch nicht alle als schlechte Kohlenhydrate bewerteten Lebensmittel sind auch tatsächlich als schlecht zu bezeichnen. Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Mischbrot sind fettarme und sättigende Lebensmittel, die in keiner Diät fehlen sollten. Sie sind nicht dafür verantwortlich, dass unnötig Fett in den Fettdepots gespeichert wird. Gerichte, die aus mehreren Komponenten bestehen, enthalten einen niedrigeren glykämischen Index und werden bei der Einteilung in gut und schlecht nicht berücksichtigt.

Positiv bei der Glyx-Diät ist der regelmäßige Verzehr von ballaststoffreichen Lebensmitteln sowie Obst und Gemüse. So bleibt man länger satt und führt seinem Körper täglich die notwendige Menge an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zu. Eher ungeeignet ist sie für schwangere und stillende Frauen, da die Diät zu einseitig sein kann. Ob die Glyx-Diät auf Dauer empfehlenswert ist und der gefürchtete Jojo-Effekt ausbleibt, ist fraglich.