Erfolgreich abnehmen

Machen Sie sich deutlich, dass Abnehmen ein langwieriger Prozess ist, der mindestens ein Jahr dauern kann, denn in kleinen Schritten kommen Sie langsam aber sicher ans Ziel.

Führen Sie in den ersten Monaten ein Ernährungs- und Empfindungstagebuch, in dem Sie notieren, wann, was, wie viel und warum Sie gegessen und getrunken haben. Dabei zählen jeder Snack und jedes Bonbon.