Angriffsphase : In dieser ersten Zeit der Dukan-Diät sind nur Lebensmittel erlaubt, die fast ausschließlich Proteine enthalten. Bestimmte Fleisch- und Fischsorten sowie Eier und fettfreie Milchprodukte bringen die ersten Pfunde zum Schmelzen. Durchschnittlich dauert die Angriffsphase fünf Tage, in denen zwischen einem und fast drei Kilogramm verschwinden. Dukan rechtfertigt diesen ersten, harten Diätschritt damit, dass Abnehmwillige zu diesem Zeitpunkt noch besonders motiviert seien, sich an strenge Regeln hielten und schnelle Erfolge erzielen möchten.

Aufbauphase: Nahtlos an die erste schließt sich die zweite Dukan-Phase an mit einem Wechsel von reinen Proteintagen und solchen, bei denen der Speiseplan um 28 Gemüsesorten ergänzt wird. Bis das Zielgewicht erreicht ist, darf von den erlaubten Lebensmitteln so oft und so viel gegessen werden, wie der Abnehmwillige möchte. Das dient als Ausgleich dafür, dass alle anderen Lebensmittel tabu sind und keine Diätpause eingelegt werden darf.