Einen Apfelessig-Drink vor jeder Mahlzeit und schon purzeln die Pfunde? Die Apfelessig-Diät soll den Appetit zügeln, entschlackend wirken und die Fettverbrennung ankurbeln. Das sagen Experten!

Artikelinhalte im Überblick:

Von diesen Lebensmitteln können Sie so viel essen, wie Sie wollen!

So funktioniert die Apfelessig-Diät

Die Grundlage der Apfelessig-Diät bildet eine kalorienarme Mischkost. Auf drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks verteilt, sollen maximal 1.200 Kalorien pro Tag gegessen werden. Dazu werden, je nach Diätbeschreibung, auch leichte Fitness- und Entspannungsübungen empfohlen. Was die Apfelessig-Diät von anderen kalorienreduzierenden Diäten unterscheidet ist der Apfelessig-Drink.

Er wird vor jedem Essen getrunken. Der Drink besteht aus einem Glas Wasser vermischt mit zwei Esslöffeln Apfelessig. Je nach Geschmack darf auch ein Löffel Honig zugegeben werden. Außerdem wird bei vielen Apfelessig-Diät-Anleitungen auch noch ein Drink am Abend, zusammen mit einem eiweißhaltigen Getränk, empfohlen, da dies die Fettverbrennung im Schlaf besonders begünstigen soll.

Alle Diäten auf einen Blick Von A wie Atkins über K wie Kohlenhydrat bis hin zu V wie Volumetrics: Wir stellen Diäten vor und verraten, welches Abnehmprogramm nachhaltig zum Erfolg führt. zum Lexikon

Tatsächlich ist die Wirkweise von Apfelessig als Fatburner wissenschaftlich aber nicht nachgewiesen. Und auch ob es die Schlacken, die der Apfelessig angeblich so effektiv abtransportiert, überhaupt gibt, gilt als fragwürdig. Wer durch die Apfelessig Diät abnimmt, tut das laut Ernährungsexperten wahrscheinlicher durch die kalorienarme Ernährung.

Sonstige Formen der Apfelessig-Diät

Von den manchmal ebenfalls empfohlenen Apfelessig-Kuren, bei denen ausschließlich Apfelessig-Drinks konsumiert werden, raten Experten ab. Wie alle Fastenkuren und Monodiäten sollten sie nur unter ärztlicher Anleitung und über einen kurzen Zeitraum durchgeführt werden, da sonst Ernährungsmängel vorprogrammiert sind.

Ebenfalls nicht empfehlenswert sind Nahrungsergänzungsmittel, die sogenannten Apfelessig-Extrakt enthalten. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen weist darauf hin, dass es "keinerlei Beweise für die Wirkung dieser Produkte" gebe.

Selbsttest Selbsttest: Welche Diät passt zu mir? Mittlerweile gibt es Hunderte Diäten. Da fällt es schwer, sich für eine zu entscheiden. Und funktionieren soll sie ja auch noch! Das hängt allerdings auch vom Persönlichkeitstyp ab. Denn während sich manche Abnehmstrategien für die einen prima eignen, sind sie für andere überhaupt nicht ideal. Ermitteln Sie, zu welchem Diät-Typ Sie gehören.

Fazit zur Apfelessig-Diät

Abnehmen durch die Apfelessig-Diät ist durchaus möglich. Das liegt aber an der kalorienreduzierten Ernährung und nicht am Apfelessig selbst. Den Essig bräuchte es also gar nicht. Für Gesunde ist es jedoch kein Problem, über den empfohlenen Zeitraum von drei Tagen bis zu vier Wochen, zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung, Apfelessig-Drinks zu trinken.

Die gesunde, kalorienarme Ernährung und die Fitnessübungen sollten auch über den eigentlichen Apfelessig-Diät-Zeitrahmen hinaus fortgeführt werden. Denn nur zusammen mit einer langfristigen Änderung der Ernährungsgewohnheiten kann die Apfelessig-Diät zur dauerhaften Gewichtsreduktion führen.