Narkose : Im Allgemeinen wird zur Schlupflider-OP eine örtliche Betäubung mit einem Dämmerschlaf kombiniert, der durch die Gabe einer Schlafspritze eintritt. Aufgrund der Medikamente für den Dämmerschlaf darf die Klinik nur in Begleitung einer anderen Person verlassen werden. Die aktive Teilnahme am Straßenverkehr und das Bedienen von Maschinen ist für einen vorgegebenen Zeitraum von meist 24 Stunden untersagt.

Komplikationen : Generell gilt eine Lidstraffung als risikoarmes Verfahren. Nach dem Eingriff treten Schwellungen und Blutergüsse in unterschiedlichem Ausmaß auf, die nach einigen Tagen bis Wochen wieder verschwinden. Ein Trockenheitsgefühl in den Augen in der ersten Zeit nach der Operation kann mit Augentropfen therapiert werden. Dennoch handelt es sich bei einer Lidstraffung um eine Operation – und diese ist wie jede andere Operation mit möglichen Risiken verbunden. Seltene Komplikationen stellen zum Beispiel Wundinfektionen, Wundheilungsstörungen, Sehstörungen oder eine überschießende Narbenbildung dar.

Verhalten nach der OP: Welche Hinweise nach der Schlupflider-OP beachtet werden müssen, wird in der ärztlichen Beratung vermittelt. In der Regel gilt: in der ersten Zeit mit erhöhtem Kopf liegen, die Augen nach der Operation kühlen, kein Wasserkontakt an den Augen, kein Sport und kein Make-up für einen bestimmten Zeitraum. Um die empfindlichen Augen zu schützen, kann es außerdem sinnvoll sein, vorerst eine dunkle Sonnenbrille zu tragen. Nach etwa zwei Wochen sind Sie wieder gesellschaftsfähig. Wichtig: Anstehende Kontrolltermine sollten unbedingt wahrgenommen werden. Auch die dünnen Fäden werden bei einer solchen Untersuchung noch gezogen.