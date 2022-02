Die meist unbehaarte Stelle zwischen den Augenbrauen wird Glabella genannt. Mit zunehmendem Alter gräbt sich die Zornesfalte tief über der Nasenwurzel ein und lässt sich meist nur durch Botox oder Hyaluronsäure entfernen.

Die Glabella befindet sich über der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen und ist meist haarlos. Daher auch ihr Name: Er leitet sich von dem lateinischen Wort "glaber" ab, das glatt, unbehaart oder kahl bedeutet. An dieser Stelle entstehen mit der Zeit die sogenannten Zornesfalten.

Was ist die Glabella?

Zwischen den Augenbrauen oberhalb der Nasenwurzel liegt eine meist haarlose und nur dünn behaarte Region, die medizinisch als Glabella bezeichnet wird. Im Rahmen der Hautalterung bilden sich mit der Zeit bei den meisten Menschen Falten in dieser Hautregion, die sogenannten Zornesfalten. Sie können unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Medizinisch relevant ist der frühkindliche Glabellareflex, der bei Neugeborenen getestet wird: Wird die Glabella wiederholt leicht beklopft, blinzelt der Säugling. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass statt des Glabellareflexes nicht versehentlich der Lidschlussreflex (Orbicularis-oculi-Reflex) ausgelöst wird. Fehlt der Glabellareflex bei Babys, deutet das zum Beispiel auf neurodegenerative Erkrankungen hin. Kommt es hingegen auch im Erwachsenenalter noch zu dieser Reflexantwort, kann dies ebenfalls ein Zeichen für neurologische Störungen im Gehirn sein. Der Glabellareflex gilt als Zeichen für Parkinson.

Wie Zornesfalten entstehen

Zornesfalten zählen zu den häufigsten Alterserscheinungen der Haut. Meist handelt es sich um zwei Falten, die parallel nebeneinander senkrecht zwischen den Augen verlaufen. Sie können durch kleine horizontale Fältchen auf der Nasenwurzel begleitet sein. Wie stark die Falten ausgeprägt sind, ist auch genetisch bedingt.

Der Begriff Zornesfalte lässt vermuten, dass sich diese tief eingegrabenen Falten durch ständigen Ärger bilden. Eher ist jedoch konzentriertes, angestrengtes Schauen auf den Bildschirm, während des Lesens oder durch Nachlassen der Sehkraft für Glabellafalten verantwortlich. Beim unbewussten Zusammenziehen der Augenbrauen, die sich dadurch schützend über die Augen legen, werden drei Muskeln in der Augen- und Stirnpartie angespannt. In der Jugend ist die Haut elastischer und kann dieses Mimikspiel mühelos ausgleichen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Elastizität der Haut jedoch ab und Falten entstehen.

Zornesfalte entfernen: Botox ist die erste Wahl

Viele Betroffene empfinden die Zornesfalte als unschön, weil sie ihren Gesichtsausdruck etwas grimmig, sorgenvoll oder unentspannt erscheinen lassen. Mithilfe der ästhetischen Medizin lassen sich Zornesfalten entfernen.

Gängig sind zwei Methoden:

Injektion von Botox (Kosten ab 200 Euro)

Injektion von Hyaluronsäure (Kosten etwa 350 Euro)

Botox (kurz für Botulinumtoxin) wird punktuell mit einer dünnen Nadel diejenigen Muskeln injiziert, die die Falten hervorgerufen haben, und entspannt sie durch Hemmung der Nervenimpulse. Durch die reduzierte Muskeltätigkeit bildet sich die Glabellafalte in den darauffolgenden Wochen von selbst zurück. Zunächst muss also der Muskel lahmgelegt werden, nach rund drei Monaten ist die Falte dann verschwunden oder weniger sichtbar. Der Effekt der Muskelerschlaffung durch Botox hält bis zu sechs Monate an.

Da sich die Falte nach einer Behandlung erst immer wieder erneut bilden muss, hält die Wirkung einer Botox-Injektion meist länger an. Ist die Zornesfalte sehr tief, auch nach einer ersten Botox-Behandlung, kann eine zweite Injektion folgen. In sehr hartnäckigen Fällen wird auch Hyaluronsäure verwendet, mit der die Falte unterspritzt wird.

Glabella mit Hyaluronsäure glätten ist riskanter als Botox

Das Unterspritzen mit Hyaluronsäure kann mit mehr Komplikationen verbunden sein als die Botox-Behandlung: Im Bereich der Glabella verläuft eine Arterie über dem Muskel in Richtung Auge. Wird der Filler versehentlich in das Gefäß gespritzt, kann es zur Embolie kommen – also ein durch ein Blutgerinnsel verstopftes Blutgefäß. Zu viel Hyaluronsäure führt außerdem zu Druck auf der Arterie. Manche Anbieter*innen empfehlen mehrere Behandlungen mit kleinen Dosierungen, um eine Überkorrektur zu verhindern. Das Ergebnis kann dann bis zu mehrere Jahre halten.

Ein operativer Eingriff zur Entfernung der Zornesfalte kommt nur bei sehr tiefen Glabellafalten infrage. Dann sollte gleichzeitig eine Oberlidstraffung durchgeführt werden, sodass der Muskel, der die Falte verursacht, besser entfernt werden kann. Andernfalls ist das Risiko groß, einen wichtigen Nerv zu verletzen, was weitreichende Folgen haben kann.