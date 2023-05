An den Füßen kann sich leicht Hornhaut bilden, die viele Menschen als störend empfinden. Eine dicke Schicht oder rissige Hornhaut kann wiederum Fußprobleme begünstigen. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig die Hornhaut zu entfernen und die Füße zu pflegen. Worauf man achten sollte.

Hornhaut entfernen: Diese Hornhautentferner gibt es

Was bedeutet Hornhaut?

Hornhaut entsteht immer da, wo Hautstellen besonderem Druck, Reibung und Belastung ausgesetzt sind. Es handelt sich um eine Art Selbstschutz der Haut. Meistens kommt es zu verstärkten Verhornungen an den Füßen, doch auch an den Händen kann es zur Hornhautbildung kommen – meist in Form von Schwielen durch besonders viel Reibung.

Je dicker die Hornschicht wird, desto leichter reißt sie jedoch ein und kann sogar bluten. Diese Risse werden als Schrunden bezeichnet, die Schmerzen verursachen können. Durch die kleinen Wunden können außerdem Krankheitserreger in die Haut eindringen und Entzündungen hervorrufen. Deshalb sollte Hornhaut regelmäßig entfernt werden.

Mechanische Methoden zum Hornhaut entfernen

Um Verhornungen an den Füßen abzutragen, gibt es verschiedene Methoden. Neben Hausmitteln und speziellen Fußcremes existieren mechanische Hornhautentferner:

Raspel: Mit einer speziellen Raspel kann Hornhaut an den Füßen entfernt werden. Sie eignet sich zur regelmäßigen Anwendung oder für Menschen mit dickerer Hornhautschicht.

Hornhautfeilen: Sie können gegen überschüssige Hornhaut helfen.

Hornhauthobel: Da sie häufig zu viel Hornhaut entfernen und tiefer liegende, empfindliche Hautschichten freilegen, sollten besser nicht verwendet werden. Außerdem rutscht man mit der Klinge leicht ab und kann umliegende Hautpartien verletzen.

Bimssteine: Schonender ist ein Bimsstein, der die trockene Haut sanft wegschmirgelt.

Hornhautschwamm: Auch er entfernt Hornhaut auf sanfte Weise.

Sind die Füße nur leicht verhornt, reicht manchmal schon ein spezielles Peeling mit Schleifpartikeln.

Salben und Cremes mit Salicylsäure gegen Hornhaut

Auch spezielle Fußcremes sollen helfen, überschüssige Hornhaut zu entfernen. Viele dieser Produkte enthalten Salicylsäure: In höheren Konzentrationen weicht sie die Hornhaut auf, indem sie die Kittsubstanz zwischen den Zellen auflöst. Hier kann die Hornhaut anschließend zum Beispiel mit einem Handtuch abgerubbelt werden.

Wichtig ist, entsprechende Cremes und Lotionen nur auf die Hornhaut aufzutragen und die umliegende Haut etwa mit etwas Fettcreme vor der Säure zu schützen.

Hornhautsocken und Pflaster

Salicylsäure kann außerdem in flüssiger Form und als Pflaster angewendet werden. Letztere werden drei bis vier Tage getragen. Nach dieser Zeit ist die Hornhaut in der Regel so weich, dass sie sich problemlos mit einem rauen Handtuch abtragen lässt. Die Pflaster sind zur Entfernung von starken Verhornungen geeignet und in der Drogerie oder Apotheke erhältlich.

Eine weitere Darreichungsform sind sogenannte Hornhautsocken aus Drogerie und Online-Versandhandel. Die Socken werden für 60 Minuten getragen, in den darauffolgenden 14 Tagen löst sich langsam die Hornhaut an den Füßen. In dieser Zeit sollte man besser geschlossene Schuhe tragen und seine Füße vor Sonnenlicht schützen. Laut Herstellerangaben sollten Hornhautsocken jedoch nur einmal im Monat angewendet werden.

Hausmittel, um überschüssige Hornhaut zu entfernen

Mit einfachen Hausmitteln kann man ebenfalls gegen leichte Verhornungen an den Füßen vorgehen.

Fußbad mit Natron: 3 Teelöffel Natron in warmem Wasser auflösen und die Füße für rund 10 Minuten darin baden.

Fußpackung mit Kamille: Einen Esslöffel Kamillenblüten in ein Tuch wickeln und dieses mit heißem Wasser beträufeln. Die Packung für rund 15 Minuten auf die Stellen mit Hornhaut geben. Bei Bedarf danach mit einem Hornhautentferner die überschüssige Haut abtragen.

Fußbad mit Apfelessig: Dafür 100 Milliliter Apfelessig in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser geben. Nach 15 Minuten können gelöste Hautschuppen entfernt werden.

Vor dem Hornhaut entfernen: Füße waschen

Hornhaut an den Füßen sollte am besten nie trocken entfernt werden. Daher gilt es als Erstes, die Füße gründlich mit milder Seife oder Duschgel zu waschen – das kann während des Duschens oder Badens sein. Oder man führt ein Fußbad durch. Dabei sollten die Füße insgesamt für 10 bis maximal 15 Minuten eingeweicht werden.

Füße gründlich abtrocknen

Nach dem Entfernen der Hornhaut die Füße noch einmal kurz abwaschen. Anschließend die Füße sorgfältig mit einem Handtuch trocknen. Dabei sollten auch die Ferse und die Zwischenräume der Zehen berücksichtigt werden, denn hier siedeln sich Erreger für Fußpilz besonders leicht an.

Nach Hornhaut entfernen Haut gut pflegen

Wurde die Hornhaut mechanisch abgetragen, benötigt die Haut anschließend Feuchtigkeit. Besonders geeignet zur Pflege von rauen, rissigen Füßen sind Cremes mit dem Wirkstoff Urea (Harnstoff). Aufgrund seiner feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften wird er vor allem Cremes und Salben für die Pflege sehr trockener und juckender Haut zugesetzt. Der Effekt lässt sich intensivieren, wenn man nach dem Eincremen Baumwollsocken anzieht.

Wann zur medizinischen Fußpflege?

Grundsätzlich lassen sich die Füße im Rahmen einer Pediküre gut selbst pflegen. In besonderen Fällen empfiehlt es sich allerdings, eine*n Podolog*in oder eine Praxis für medizinische Fußpflege aufzusuchen.

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sich an den Füßen eine ausgeprägte Hornhaut gebildet hat oder eine Wundheilungsstörung vorliegt, zum Beispiel in Zusammenhang mit einem diabetischen Fußsyndrom oder Gefäßverschluss. In solchen Fällen heilen selbst kleine Verletzungen mitunter nicht mehr ab. Dann ist es besser, eine medizinische Fußpflege in Anspruch zu nehmen.